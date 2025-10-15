Vittorio Giorgetti lascia la Lega | Non mi rappresenta più Entra nel gruppo misto in Consiglio Comunale

Lortica.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambia la composizione del Consiglio Comunale con il passaggio del consigliere Vittorio Giorgetti dal gruppo della Lega al gruppo misto. La decisione è stata formalizzata mercoledì 7 ottobre con la protocollazione delle dimissioni dall’ex gruppo di appartenenza. “ La scelta era maturata da tempo – spiega Giorgetti – da quando la Lega è diventata il fantasma di se stessa, smarrendo i valori delle origini e anche quelli della svolta salviniana. La mia storia politica è di Destra, dai tempi di Azione Giovani al Salvini del 2015, quando si parlava di una nazione una e indivisibile, di sovranità e identità senza derive secessioniste. 🔗 Leggi su Lortica.it

vittorio giorgetti lascia la lega non mi rappresenta pi249 entra nel gruppo misto in consiglio comunale

© Lortica.it - Vittorio Giorgetti lascia la Lega: “Non mi rappresenta più”. Entra nel gruppo misto in Consiglio Comunale

Leggi anche questi approfondimenti

Lega, Pontida blindata per Salvini. Avanti uniti ma la 'variabile' Vannacci preoccupa. Soprattutto Giorgetti - "Tanti affettuosi auguri a Umberto Bossi per i suoi 84 anni", scrive Matteo Salvini sui social rendendo omaggio a "un genio grazie al quale tutto è cominciato". Lo riporta affaritaliani.it

Lega, Giorgetti guida l'anima governativa e di Palazzo. Non solo Nord e Centro-Sud. Chi sta con il titolare del Mef: nomi - Una Lega che sa stare nei Palazzi romani del potere e che da lì controlla e quando può decide e comanda. Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Vittorio Giorgetti Lascia Lega