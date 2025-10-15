Vittorio Giorgetti lascia la Lega | Non mi rappresenta più Entra nel gruppo misto in Consiglio Comunale

Cambia la composizione del Consiglio Comunale con il passaggio del consigliere Vittorio Giorgetti dal gruppo della Lega al gruppo misto. La decisione è stata formalizzata mercoledì 7 ottobre con la protocollazione delle dimissioni dall’ex gruppo di appartenenza. “ La scelta era maturata da tempo – spiega Giorgetti – da quando la Lega è diventata il fantasma di se stessa, smarrendo i valori delle origini e anche quelli della svolta salviniana. La mia storia politica è di Destra, dai tempi di Azione Giovani al Salvini del 2015, quando si parlava di una nazione una e indivisibile, di sovranità e identità senza derive secessioniste. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Vittorio Giorgetti lascia la Lega: “Non mi rappresenta più”. Entra nel gruppo misto in Consiglio Comunale

Leggi anche questi approfondimenti

Il consigliere Vittorio Giorgetti lascia la Lega per il gruppo misto #Arezzo #Lega #VittorioGiorgetti http://arezzoinforma.it/il-consigliere-vittorio-giorgetti-lascia-la-lega-per-il-gruppo-misto/?fsp_sid=36881… - X Vai su X

Botta e risposta tra Giorgetti e Patuanelli: “Politiche espansive? Le persone che vedono in televisione immagini di guerra non spendono e purtroppo risparmiano” - facebook.com Vai su Facebook

Lega, Pontida blindata per Salvini. Avanti uniti ma la 'variabile' Vannacci preoccupa. Soprattutto Giorgetti - "Tanti affettuosi auguri a Umberto Bossi per i suoi 84 anni", scrive Matteo Salvini sui social rendendo omaggio a "un genio grazie al quale tutto è cominciato". Lo riporta affaritaliani.it

Lega, Giorgetti guida l'anima governativa e di Palazzo. Non solo Nord e Centro-Sud. Chi sta con il titolare del Mef: nomi - Una Lega che sa stare nei Palazzi romani del potere e che da lì controlla e quando può decide e comanda. Come scrive affaritaliani.it