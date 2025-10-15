Vittime beffate dalla prescrizione Investono nel film ma era una truffa

Hanno versato nel 2018 complessivamente 75mila euro per finanziare una società cinematografica che aveva già prodotto una commedia natalizia uscita nel 2022 con Raoul Bova, Serena Autieri, Tullio Solenghi e Ornella Muti. Ma i soldi versati con la promessa di interessi dal 12 al 16% lordi per un nuovo film sono spariti. Un presunto raggiro che ha portato davanti al Tribunale di Monza come imputato di truffa un commercialista milanese di 54 anni, Davide Guzzi. Ma i fatti contestati risalgono al 2018 e il Tribunale ha dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere per prescrizione del reato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vittime beffate dalla prescrizione. Investono nel film, ma era una truffa

