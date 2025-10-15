Vita e destino di Pier Paolo Pasolini | il diario segreto del futuro poeta

“Sono qui, solo, con te, in un futuro aprile.” PPP, Supplica a mia madre Scandito alla maniera di un romanzo di formazione (nel suo impervio percorso costellato di slanci e delusioni, di fervide utopie e dure realtà) il Diario segreto di Pasolini è in effetti il racconto di un antefatto assoluto che, se letto in retrospettiva, risponde a una semplice domanda: che cos’è un destino? Ovvero: che cosa implica, nella vita di qualcuno, il fatto di diventare un poeta? Diario segreto di Pasolini risponde alla domanda assemblando una sequenza di immagini di repertorio che la matita di Gianluca Costantini riceve, virandola nel biancoenero del ricordo, e Elettra Stamboulis traduce con nettezza affettuosa in una bande dove le parole stesse del futuro poeta (reali, immaginate, talora reinventate) costituiscono una didascalia ovvero un controcanto alle immagini e, insieme, la loro necessaria integrazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Vita e destino di Pier Paolo Pasolini: il “diario segreto” del futuro poeta

Altri contenuti sullo stesso argomento

“Il destino ha scelto per me un figlio maschio per farmi avere un uomo che mi ami per tutta la vita" Sonia Barrile dopo Temptation Island sta affrontando la gravidanza da single. Dopo la fine della storia con Simone, nonché padre del bambino che porta in grem - facebook.com Vai su Facebook

Vita e destino di Pier Paolo Pasolini: il “diario segreto” del futuro poeta - A 50 anni dalla morte, la graphic novel di Costantini e Stamboulis sull’infanzia e la giovinezza del regista e scrittor ... Riporta quotidiano.net

Pierpaolo Capovilla: vita mia, a noi due! - E lui racconta in esclusiva per noi com’è stata quell’Esperienza (con la maiuscola, sì) ... rollingstone.it scrive