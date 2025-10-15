Vita da incubo col figlio violento | prende a pugni la madre per 5 euro

Ilrestodelcarlino.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimini, 15 ottobre 2025 – Non ci ha pensato nemmeno due volte ad alzare le mani sulla madre, una donna anziana, colpendola con un pugno in testa. Tutto per un motivo assurdo: un prestito di appena cinque euro. È stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Rimini il decreto di giudizio immediato nei confronti di un trentacinquenne riminese, attualmente detenuto in carcere, su richiesta del pubblico ministero Luca Bertuzzi. La misura è stata disposta dopo l’arresto, avvenuto il 24 luglio scorso. All’uomo vengono contestate tre ipotesi di reato: tentata estorsione, maltrattamenti e lesioni personali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

vita da incubo col figlio violento prende a pugni la madre per 5 euro

© Ilrestodelcarlino.it - Vita da incubo col figlio violento: prende a pugni la madre per 5 euro

Approfondisci con queste news

Violentata e seviziata, un incubo di mezzora: donna di 44 anni rischia di perdere un occhio - La donna vittima dello stupro nei pressi della stazione continua a essere in prognosi riservata. Da msn.com

vita incubo figlio violentoAnni di botte, offese e umiliazioni: Oristano, donna e figlioletti salvati dal marito violento - Un 35enne arrestato dai carabinieri mentre tentava di sfondare la porta per mettere in atto l’ennesima aggressione ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Vita Incubo Figlio Violento