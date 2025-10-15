Vita da incubo col figlio violento | prende a pugni la madre per 5 euro
Rimini, 15 ottobre 2025 – Non ci ha pensato nemmeno due volte ad alzare le mani sulla madre, una donna anziana, colpendola con un pugno in testa. Tutto per un motivo assurdo: un prestito di appena cinque euro. È stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Rimini il decreto di giudizio immediato nei confronti di un trentacinquenne riminese, attualmente detenuto in carcere, su richiesta del pubblico ministero Luca Bertuzzi. La misura è stata disposta dopo l’arresto, avvenuto il 24 luglio scorso. All’uomo vengono contestate tre ipotesi di reato: tentata estorsione, maltrattamenti e lesioni personali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
