Firenze, 15 ottobre 2025 - Torna anche quest'anno, il 25 e 26 ottobre, l'evento ApritiModa, un viaggio attraverso le sartorie di alta moda, i laboratori di gioielli, i musei e le aziende dell'abbigliamento sparsi in tutta Italia. Tra le 100 aziende che hanno aderito in 15 regioni, ci sono anche otto attività toscane che apriranno le loro sedi per visite guidate gratuite e incontri con stilisti, artigiani e maestranze. A Firenze sarà possibile visitare l' Antico Setificio Fiorentino di Stefano Ricci, dove dal 1786 si producono sete e broccati destinati a regge e palazzi internazionali, Aquaflor, dove nascono profumi artigianali unici e la boutique di Loretta Caponi, che aprirà al pubblico il laboratorio (850 mq in via delle Belle Donne) di lingerie di alta moda scelta dalla duchessa di Kent, da Paola del Belgio, da Jane Fonda, da emiri, rock star. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Visite in atelier di otto aziende toscane per ApritiModa