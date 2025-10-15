Virtus Entella-Sampdoria ottava giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Il derby ligure promette scintille tra i padroni di casa da troppo tempo senza vittoria e gli ospiti che vogliono confermare il loro momento positivo. Virtus Entella-Sampdoria si giocherà venerdì 17 ottobre 2025 alle ore 20.30 presso lo stadio Comunale di Chiavari. VIRTUS ENTELLA-SAMPDORIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa sono reduci da un periodo complicato che non li vede vincere da quattro partite, rallentando così le loro ambizioni. La squadra di Chiappella, attualmente quindicesima in classifica con sei punti in sette partite, proverà a sfruttare la spinta dei suoi tifosi per reagire. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
