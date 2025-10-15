Violenza tra giovanissime in via Amendola Vignali | Segnale gravissimo del disagio giovanile
"L’episodio verificatosi in via Amendola, dove alcune ragazzine delle scuole medie si sono prese a calci e pugni mentre coetanei incitano alla violenza filmando la scena invece di intervenire, rappresenta un segnale gravissimo e allarmante del disagio giovanile che sta esplodendo nella nostra. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un nuovo episodio di #violenza tra giovanissimi, corsa in ospedale per un 15enne a #Napoli - X Vai su X
Rissa tra giovanissimi in pieno centro ad Anagni Scene di violenza tra ragazzini di 12 e 13 anni nel parcheggio di via San Magno, a due passi dagli istituti scolastici. Decine di minori coinvolti in un vero e proprio regolamento di conti, ripreso e diffuso sui soci - facebook.com Vai su Facebook
Rissa fra ragazzine nel quartiere San Leonardo. E c'è chi incita alla violenza: video - Due ragazzine delle scuole medie si sono azzuffate in via Amendola (quartiere San Leonardo). Da gazzettadiparma.it