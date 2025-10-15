Violenza tra giovanissime in via Amendola Vignali | Segnale gravissimo del disagio giovanile

"L’episodio verificatosi in via Amendola, dove alcune ragazzine delle scuole medie si sono prese a calci e pugni mentre coetanei incitano alla violenza filmando la scena invece di intervenire, rappresenta un segnale gravissimo e allarmante del disagio giovanile che sta esplodendo nella nostra. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

