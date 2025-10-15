Violenza su una 13enne | Abusata da un parente durante la vacanza

Ravenna, 15 ottobre 2025 – Un weekend di vacanza con la famiglia a Punta Marina si è trasformato in un incubo per una tredicenne di un comune dell’hinterland milanese. La ragazzina, infatti, come denunciato dalla madre con la quale si era confidata, è finita al centro delle attenzioni di un parente, un 37enne di origine sudamericana, rinviato a giudizio per violenza sessuale aggravata. E ieri mattina in tribunale a Ravenna, davanti al collegio penale presieduto dal giudice Piervittorio Farinella con, a latere, i colleghi Cristiano Coiro e Michele Spina, e al pm Stefano Stargiotti, si è aperto il processo a carico dell’uomo, difeso dall’avvocata Cristina Bernardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

