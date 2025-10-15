Violenza domestica spaccio di droga e rapina Espulso un 35enne

Anconatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della stazione di Collemarino e della compagnia di Ancona hanno espulso dal territorio italiano un cittadino egiziano 35enne. Il provvedimento è arrivato dopo la segnalazione di una rapina di uno studente universitario fuori sede avvenuta una sera di fine settembre 2025. Il ragazzo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

violenza domestica spaccio drogaDroga, furti e reati: denunce e fogli di via a raffica in Irpinia - Nell’ambito delle strategie di prevenzione dei fenomeni di criminalità comune e predatori, nonché di contrasto alla violenza contro le donne, nei mesi di agosto e settembre, il Questore della provinci ... Scrive msn.com

Salento, doppio blitz dei carabinieri: estorsioni e violenza, spaccio e armi da guerra. Due arresti - A Trepuzzi, i militari della compagnia di Campi Salentina sono intervenuti per porre fine a una grave vicenda di violenza domestica. Riporta quotidianodipuglia.it

Spaccio e violenze vicino alla stazione, il prefetto rafforza la vigilanza - Tanti piccoli episodi che si accumulano da tempo, denunciati dai residenti e da chi frequenta le vie tra la stazione centrale e l'area dell'università. rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Violenza Domestica Spaccio Droga