Violenza di genere e giustizia al teatro Pirandello Prima Facie apre la stagione

Sarà “Prima Facie”, l’acclamata opera teatrale della drammaturga australiana Suzie Miller, ad aprire la stagione 2025-2026 del teatro Pirandello. Quando ad agosto si presentò il nuovo cartellone, con la direzione artistica di Roberta Torre, era stato proprio questo primo appuntamento a non essere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Argomenti simili trattati di recente

VERSO IL 25 NOVEMBRE 2025 GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE Druento partecipa a Women & the City: il festival che celebra la parità di genere e l'inclusività nella Città di Torino e si prop - facebook.com Vai su Facebook

La violenza di genere è una crisi globale che non conosce confini. Dalla prevenzione all’educazione, UN Women Italy lavora per costruire una società più equa e inclusiva. Leggi l’articolo completo: - X Vai su X

Violenza di genere in scena, al Teatro sala Umberto Prima Facie l’opera che sfida il sistema giudiziario. In prima nazionale - Violenza di genere in scena, al Teatro sala Umberto Prima Facie, l'opera che sfida il sistema giudiziario. Scrive blitzquotidiano.it

Prima Facie: il consenso e la giustizia | Conferenza stampa - Il 29 ottobre 2025, presso il Teatro Sala Umberto, si è tenuta la conferenza stampa di Prima Facie, opera teatrale di Suzie Miller. Riporta eroicafenice.com

Alla Sala Umberto il debutto italiano di «Prima Facie», l’opera sulla violenza di genere che scuote coscienze e tribunali - Il monologo di Suzie Miller, interpretato da Melissa Vettore e diretto da Daniele Finzi Pasca, porta in scena la storia di Tessa, avvocata che in aula ha spesso difeso stupratori. Riporta roma.corriere.it