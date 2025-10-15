Violenza di genere approvata la mozione di Alleanza Verdi Sinistra Ma non sono mancate le polemiche

È stata approvata martedì in consiglio comunale la mozione presentata da Alleanza Verdi e Sinistra per la prevenzione della violenza di genere e il contrasto ai linguaggi d’odio. “Un passo avanti importante per la città di Forlì, che impegna l’Amministrazione a promuovere percorsi di formazione e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondisci con queste news

#Campania - Napoli e Provincia: Impressionante sulla Violenza di genere. #Cronaca #ViolenzadiGenere #Impressionante #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

Violenza di genere nell’UE: ne è vittima quasi una donna su tre. Un’indagine condotta in tutti i Paesi membri fotografa la diffusione della violenza fisica, sessuale e psicologica: https://startupitalia.eu/valoreresponsabile/violenza-di-genere-nellue-ne-e-vittima-q - X Vai su X

Violenza di genere: progetti e soluzioni di Giovanna Carlettini per la Toscana - Arezzo, 17 settembre 2025 – Progetti, idee e soluzioni al servizio della Regione Toscana per contrastare la violenza di genere e affermare la cultura di genere. Riporta lanazione.it

Violenza di genere online: Un Women, “milioni di vittime ogni anno. Gli uomini siano alleati delle donne” - Milioni tra donne e ragazze in tutto il mondo ogni anno subiscono qualche forma di violenza online: in testa diffamazione e disinformazione (2 su 3) ma anche abusi sessuali, discorsi d’odio, ... Come scrive agensir.it