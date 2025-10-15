Violenza cieca in via Imbriani | rissa brutale tra una decina di persone Due feriti

Parmatoday.it | 15 ott 2025

Furia cieca. Ancora una volta in Oltretorrente. Ancora una volta dalle parti di via Imbriani.  Ancora una volta una rissa. E due gruppi di stranieri a darsele di santa ragione in una lite brutale che ha sconvolto i residenti che hanno assistito alla scena.A dare l'allarme proprio loro, che hanno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

