Violenza cieca in via Imbriani | rissa brutale tra una decina di persone Due feriti
Furia cieca. Ancora una volta in Oltretorrente. Ancora una volta dalle parti di via Imbriani. Ancora una volta una rissa. E due gruppi di stranieri a darsele di santa ragione in una lite brutale che ha sconvolto i residenti che hanno assistito alla scena.A dare l'allarme proprio loro, che hanno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
