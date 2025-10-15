Violenta rissa tra ragazzine gli amici | Picchiala picchiala per bene

Parmatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ring improvvisato, una ventina di ragazzi a circoscriverlo. Qualche telefono a riprendere la scena e, in mezzo, due ragazzine che se le danno di santa ragione. Insulti, schiaffi, botte da orbi. E urla di incitamento: “Picchiala, picchiala di più. Falle il c.o”, si sente. Una violenza brutale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Violenta Rissa Ragazzine Amici