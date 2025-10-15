Gaza, 15 ott. (askanews) - Inginocchiati, bendati e giustiziati. Il gruppo armato di Hamas ha pubblicato un video che mostra i suoi combattenti uccidere alcuni palestinesi nell'ambito di una campagna contro le bande criminali e i clan a Gaza, dopo il cessate il fuoco con le forze israeliane. Il video è stato trasmesso sul canale Telegram di al-Aqsa TV, gestito da Hamas, con la didascalia: "La resistenza esegue la condanna a morte contro diversi collaborazionisti e fuorilegge a Gaza City". La violenta rappresaglia di Hamas punta a eliminare o sottomettere alcune milizie rivali nate di recente nella Striscia di Gaza e accusae di collaborare con gli israeliani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Violenta rappresaglia di Hamas: esecuzioni in strada a Gaza