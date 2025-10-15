Viola Maddalena Porqueddu vince la 4a edizione di Rumore Bim Festival
BELLARIA – Il talento esplosivo di Viola Maddalena Porqueddu, 11 anni – ha conquistato il pubblico e la Giuria: la giovanissima cantante è la nuova vincitrice della 4a edizione di Rumore Bim Festival. Il contest artistico multidisciplinare che dal 2021 gira per l’Italia e quest’anno ha raggiunto oltre cento tappe di selezione, più di mille iscritti e settecento finalisti – si è concluso nel weekend dal 10 al 12 ottobre a Bellaria Igea Marina, con le fasi finali e finalissima nazionale. Il Contest negli anni ha dato numerose opportunità ai suoi concorrenti che hanno preso parte a numerosi programmi televisivi come “The Voice“, “The Voice Kids“, “Io Canto Generation“ – tra i quali, per citarne alcuni: Samuele di Nicolò in diretta su Rai 1 con “Telethon” per poi aprire il concerto di Vasco Rossi allo stadio Olimpico di Torino; Mimì Caruso, vincitrice di “X Factor“ e tanti altri ancora. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
