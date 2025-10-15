Vinili-mania a Modena arriva la prima Fiera del Disco

Sabato 18 e Domenica 19 Ottobre 2025, presso il Palazzetto dello Sport PalaPanini, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi due giornate gratuite, ricche di musica.A 'Modena vinile', la prima fiera del disco in città, sono previsti oltre 80 Espositori da tutta. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

