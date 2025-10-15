Vinicius non ha i nani come Yamal ma rapper fuochi e giostre | denunciato per disturbo della quiete pubblica
L’attaccante del Real Madrid Vinicius Júnior è stato accusato in Brasile per un presunto disturbo “del lavoro e della quiete altrui” registratosi durante la festa organizzata a Rio de Janeiro per festeggiare il suo compleanno. Sull’argomento si soffermano i colleghi di Marca. Vinicius sotto accusa per la sua festa in Brasile, la ricostruzione di Marca. “Il caso è gestito dalla IX Corte Penale Speciale di Rio, competente per l’esame dei reati minori. La vicenda si basa sulla denuncia di un vicino e risale al 21 luglio, tra il 19 e le prime ore del mattino. Secondo la denuncia, la festa, che si è svolta in una lussuosa tenuta dedicata ai grandi eventi, ha causato molto rumore e turbato la quiete del quartiere”, segnala l’edizione online di Marca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"So per certo che Xabi Alonso venderebbe Vinicius per avere Yildiz" Ivan Zazzaroni al podcast Numer1 - facebook.com Vai su Facebook
Bufera su Lamine Yamal: ha ingaggiato dei nani per la festa dei suoi 18 anni - Lamine Yamal, astro nascente del Barcellona, è finito al centro di una incredibile polemica in Spagna dopo la sontuosa festa organizzata per celebrare il suo diciottesimo compleanno. Come scrive tuttomercatoweb.com
Yamal, compleanno cafonal coi nani. L'Adee denuncia: "Intollerabile, mina l'immagine dei disabili" - L'associazione delle persone con acondroplasia: "Assunte persone affette da nanismo per fini di puro intrattenimento" Ieri ... Segnala gazzetta.it
Lamine Yamal ingaggia dei nani come “attrazione” per gli ospiti vip al suo compleanno: scatta la denuncia - Lamine Yamal torna a far parlare di sé e non per le sue giocate sul rettangolo verde ma per una scelta piuttosto inusuale per festeggiare il suo diciottesimo compleanno. Scrive leggo.it