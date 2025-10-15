L’attaccante del Real Madrid Vinicius Júnior è stato accusato in Brasile per un presunto disturbo “del lavoro e della quiete altrui” registratosi durante la festa organizzata a Rio de Janeiro per festeggiare il suo compleanno. Sull’argomento si soffermano i colleghi di Marca. Vinicius sotto accusa per la sua festa in Brasile, la ricostruzione di Marca. “Il caso è gestito dalla IX Corte Penale Speciale di Rio, competente per l’esame dei reati minori. La vicenda si basa sulla denuncia di un vicino e risale al 21 luglio, tra il 19 e le prime ore del mattino. Secondo la denuncia, la festa, che si è svolta in una lussuosa tenuta dedicata ai grandi eventi, ha causato molto rumore e turbato la quiete del quartiere”, segnala l’edizione online di Marca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Vinicius non ha i nani come Yamal ma rapper, fuochi e giostre: denunciato per disturbo della quiete pubblica