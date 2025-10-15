Vinicius Junior guai con la giustizia brasiliana Ecco cosa è successo

Vinicius Junior nel mirino della giustizia brasiliana: denuncia per disturbo alla quiete pubblica Vinicius Junior, attaccante del Real Madrid e stella della nazionale brasiliana, si trova al centro di un caso giudiziario in Brasile dopo essere stato denunciato per disturbo della tranquillità altrui. L’accusa riguarda una festa organizzata in occasione del suo 25º compleanno, tra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vinicius Junior, guai con la giustizia brasiliana. Ecco cosa è successo

Scopri altri approfondimenti

Solo Vinicius Junior ha raggiunto in carriera un valore di mercato più alto di Messi fra i calciatori sudamericani - facebook.com Vai su Facebook

Squadra della settimana: Vinicius e Dimarco spiccano, Veerman e Bonny impressionano - X Vai su X

Vinicius non ha i nani come Yamal ma rapper, fuochi e giostre: denunciato per disturbo della quiete pubblica - Vinicius è stato accusato per un presunto disturbo "del lavoro e della quiete altrui" registratosi durante la sua festa di compleanno. Riporta ilnapolista.it