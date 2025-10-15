Vinicius Junior guai con la giustizia brasiliana Ecco cosa è successo

Calcionews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vinicius Junior nel mirino della giustizia brasiliana: denuncia per disturbo alla quiete pubblica Vinicius Junior, attaccante del Real Madrid e stella della nazionale brasiliana, si trova al centro di un caso giudiziario in Brasile dopo essere stato denunciato per disturbo della tranquillità altrui. L’accusa riguarda una festa organizzata in occasione del suo 25º compleanno, tra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

vinicius junior guai con la giustizia brasiliana ecco cosa 232 successo

© Calcionews24.com - Vinicius Junior, guai con la giustizia brasiliana. Ecco cosa è successo

Scopri altri approfondimenti

vinicius junior guai giustiziaVinicius non ha i nani come Yamal ma rapper, fuochi e giostre: denunciato per disturbo della quiete pubblica - Vinicius è stato accusato per un presunto disturbo "del lavoro e della quiete altrui" registratosi durante la sua festa di compleanno. Riporta ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Vinicius Junior Guai Giustizia