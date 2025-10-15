Vincitore di concorso al Comune e sotto procedimento per armi decaduto dall' impiego il ricorso arriva in Cassazione

Messinatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva partecipato al concorso al Comune nel 2023 ma presentando dichiarazioni mendaci. Questo aveva deciso la direzione generale di Palazzo Zanca che aveva dichiarato il candidato decaduto dall'impiego. La prefettura, tra l'altro, aveva comunicato di avere emesso decreto di divieto di detenzione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

vincitore concorso comune sottoCalabria, concorso dirigenti scolastici sotto accusa: “Vincitori premiati nonostante errori clamorosi” - Un ricorso al Tar Lazio da parte di un gruppo di ricorrenti calabresi che evidenzia, ancora una volta, tutte le irregolarità del concorso e fa un appello al governatore Occhiuto: ... Lo riporta quicosenza.it

vincitore concorso comune sottoConcorso dirigenti scolastici: i vincitori rischiano di essere beffati - Cresce la preoccupazione tra i vincitori del concorso ordinario per dirigenti scolastici. Come scrive tecnicadellascuola.it

Pescara, tutti bocciati al concorso da dirigente in Comune. La prova è da rifare - Non c’era bisogno di specificare ulteriormente i criteri in base ai quale la commissione avrebbe dovuto valutare i candidati, poiché erano già stati dettagliati a sufficienza nel bando di concorso. Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Vincitore Concorso Comune Sotto