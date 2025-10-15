Vincitore di concorso al Comune e sotto procedimento per armi decaduto dall' impiego il ricorso arriva in Cassazione

Aveva partecipato al concorso al Comune nel 2023 ma presentando dichiarazioni mendaci. Questo aveva deciso la direzione generale di Palazzo Zanca che aveva dichiarato il candidato decaduto dall'impiego. La prefettura, tra l'altro, aveva comunicato di avere emesso decreto di divieto di detenzione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

