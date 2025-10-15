Vincenzo Schettini | La felicità dura dieci secondi non va cercata né pretesa Le verità del prof che ispira i giovani | Vivila qui ed ora

Vincenzo Schettini, docente e creatore del progetto "La Fisica che ci piace", ha pubblicato sul proprio canale YouTube una profonda riflessione sulla felicità e sul modo in cui la società contemporanea tende a inseguirla. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

VINCENZO SCHETTINI - LA FISICA CHE CI PIACE 23 febbraio 2025 ore 15:30 Palazzo dei Congressi, LUGANO Dopo aver conquistato il web e il cuore del pubblico a teatro nella scorsa stagione, il 23 FEBBRAIO La Fisica Che Ci Piace arriva sul palco - facebook.com Vai su Facebook

Vincenzo Schettini: «Oggi il bullismo è più subdolo e si nasconde dietro gli schermi» - X Vai su X

Vincenzo Schettini a Firenze. Il prof più amato del web presenta il libro 'La vita che ci piace' - Vincenzo Schettini presenta il libro 'La vita che ci piace' iI 1 ottobre da Giunti Odeon alle ore 18,30. Secondo lanazione.it

Vincenzo Schettini, chi è: “Mi sono sentito giudicato”/ Fisico e divulgatore: “Nessuno è sbagliato” - Il lavoro da insegnante e poi quello da divulgatore che lo ha portato in tv Vincenzo Schettini, volto de “La fisica dell’amore”, ... Da ilsussidiario.net

Vincenzo Schettini insultato sui social: “Mi dicono di uccidermi. Questo schifo mi ferisce, sono fragile” - Il noto professore de La Fisica che ci piace ha raccontato in un video su YouTube di essere stato insultato per il suo lavoro. Da fanpage.it