Vincenzo De Luca venerdì a Pomigliano per l’inaugurazione del compostaggio e l’avvio dei lavori dell’Ospedale di Comunità

POMIGLIANO D’ARCO, 15 OTT – Una giornata dal forte valore simbolico attende la città di Pomigliano d’Arco, che lunedì 20 ottobre vedrà due importanti appuntamenti istituzionali: la posa della prima pietra dell’Ospedale di Comunità e l’inaugurazione del nuovo impianto di compostaggio. Le cerimonie, che si terranno rispettivamente alle ore 10.30 in via Cosimo Miccoli n. 70 e alle ore 11.30 in via Passatiello, si svolgeranno alla presenza del Presidente della Giunta Regionale della Campania, On. Vincenzo De Luca, insieme al Sindaco di Pomigliano d’Arco, Raffaele Russo, ai vertici dell’ASL Napoli 3 Sud e alle principali autorità civili, militari e religiose del territorio. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Vincenzo De Luca venerdì a Pomigliano per l’inaugurazione del compostaggio e l’avvio dei lavori dell’Ospedale di Comunità

