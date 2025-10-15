Vince chi smette | Caritas apre a Como uno sportello contro il gioco d' azzardo
Parte anche a Como il progetto nazionale “Vince chi smette”: da martedì 21 ottobre Caritas diocesana attiva uno spazio di ascolto e consulenza dedicato alle persone coinvolte nel gioco d’azzardo e ai loro familiari. Lo sportello sarà al Centro pastorale “Cardinal Ferrari”, in viale Cesare. 🔗 Leggi su Quicomo.it
“Vince chi smette”, il progetto della Caritas: apre a Como uno spazio di ascolto sulle ludopatie - Parte anche a Como il progetto “Vince chi smette”, con cui la Caritas Italiana vuole sensibilizzare i cittadini sul fenomeno ... Lo riporta espansionetv.it
Diocesi: Como, Caritas apre spazio di ascolto su ludopatie. Parte il progetto “Vince chi smette” - Prenderà il via martedì 21 ottobre a Como il progetto “Vince chi smette”, promosso dalla Caritas diocesana in collaborazione con Caritas italiana e la Fict- Riporta agensir.it