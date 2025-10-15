Vince chi smette | Caritas apre a Como uno sportello contro il gioco d' azzardo

Quicomo.it | 15 ott 2025

Parte anche a Como il progetto nazionale “Vince chi smette”: da martedì 21 ottobre Caritas diocesana attiva uno spazio di ascolto e consulenza dedicato alle persone coinvolte nel gioco d’azzardo e ai loro familiari. Lo sportello sarà al Centro pastorale “Cardinal Ferrari”, in viale Cesare. 🔗 Leggi su Quicomo.it

