Villa Sofia-Cervello firmato protocollo per avviare terapie geniche nei pazienti talassemici

Un importante passo avanti nella lotta contro la talassemia: è stato firmato un protocollo d’intesa tra l’azienda Villa Sofia-Cervello di Palermo e Vertex Pharmaceuticals, azienda biofarmaceutica leader a livello mondiale nelle terapie innovative per malattie genetiche rare, volto ad avviare una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Giovanni Cuvello è scomparso il 30 settembre scorso a Palermo. E' stato ritrovato senza vita venerdì all'ospedale Villa Sofia. Il cognato, Michele Casamento, a Tgs: 'Vogliamo la verità' - facebook.com Vai su Facebook

Morto a Villa Sofia: i parenti denunciano, sequestrata la salma https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/10/12/news/morto_a_villa_sofia_i_parenti_denunciano_sequestrata_la_salma-424907495/?ref=twhl… - X Vai su X

Villa Sofia-Cervello, al via protocollo d’intesa per le terapie geniche nei pazienti talassemici - Firmato tra gli Ospedali Riuniti di Palermo e Vertex Pharmaceuticals, azienda biofarmaceutica leader a livello mondiale. Lo riporta insanitas.it

Villa Sofia-Cervello, confronto tra medici e vertici aziendali per ridurre i tempi di attesa - Incontro tra la direzione strategica dell'ospedale, i Medici di Medicina Generale (MMG), i sindacati e l’Ordine dei Medici della provincia. Riporta blogsicilia.it

Villa Sofia-Cervello, incontro tra i medici e i vertici dell’azienda: “Migliorare la gestione dei tempi di attesa” - Rafforzare la collaborazione tra ospedale e territorio sui temi dell’appropriatezza prescrittiva e della gestione delle liste d’attesa è stato l’argomento al centro di un incontro tra la direzione str ... Lo riporta mondopalermo.it