Villa Sofia-Cervello firmato protocollo per avviare terapie geniche nei pazienti talassemici

Palermotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un importante passo avanti nella lotta contro la talassemia: è stato firmato un protocollo d’intesa tra l’azienda Villa Sofia-Cervello di Palermo e Vertex Pharmaceuticals, azienda biofarmaceutica leader a livello mondiale nelle terapie innovative per malattie genetiche rare, volto ad avviare una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Villa Sofia-Cervello, al via protocollo d’intesa per le terapie geniche nei pazienti talassemici - Firmato tra gli Ospedali Riuniti di Palermo e Vertex Pharmaceuticals, azienda biofarmaceutica leader a livello mondiale. Lo riporta insanitas.it

Villa Sofia-Cervello, confronto tra medici e vertici aziendali per ridurre i tempi di attesa - Incontro tra la direzione strategica dell'ospedale, i Medici di Medicina Generale (MMG), i sindacati e l’Ordine dei Medici della provincia. Riporta blogsicilia.it

Villa Sofia-Cervello, incontro tra i medici e i vertici dell’azienda: “Migliorare la gestione dei tempi di attesa” - Rafforzare la collaborazione tra ospedale e territorio sui temi dell’appropriatezza prescrittiva e della gestione delle liste d’attesa è stato l’argomento al centro di un incontro tra la direzione str ... Lo riporta mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Villa Sofia Cervello Firmato