Villa Oleandra impacchettata | lavori in corso nella residenza di George Clooney a Laglio

Quicomo.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi passa in barca davanti a Villa Oleandra in questi giorni fatica quasi a riconoscerla: l’elegante dimora sul lago di George Clooney è completamente avvolta da teli e ponteggi. La foto che pubblichiamo mostra l’intero fronte lago “impacchettato”, segno evidente che nel compendio di Laglio sono. 🔗 Leggi su Quicomo.it

