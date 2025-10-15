Villa Margi si apre all’arte | il Giardino dell’Atelier sul Mare ospita Le 5 Generazioni – Sicilia Oggi
Domenica 19 ottobre 2025, Villa Margi, frazione marinara di Reitano (Messina), diventa il cuore pulsante dell’arte contemporanea siciliana. Qui apre il Giardino dell’Atelier sul Mare, nella sua nuova sede ribattezzata “Asteroide 20049 Antonio Presti”, che entra a far parte della Fiumara d’Arte. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Le 5 Generazioni - Performance musicale Mario Bajardi e Paola Cassarà 19 ottobre 2025 ore 12 Villa Margi #Reitano #eventisicilia25 #visitsiiclyinfo - facebook.com Vai su Facebook
Villa Margi. 27enne muore 15 giorni dopo l’incidente - La comunità di Villa Margi e l’hinterland di Santo Stefano di Camastra sono sotto choc per l’improvvisa scomparsa di Agostino Miragliotta, un ventisettenne molto stimato in paese. Da msn.com