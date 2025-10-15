Villa Guzzi i gatti randagi trovano casa
I gatti randagi hanno una nuova casa di lusso. Sarà inaugurato sabato il nuovo gattile di Lecco, nel parco di Villa Guzzi, splendida dimora del XVI secolo che fu di Ulisse Guzzi, partigiano della prima ora e figlio del fondatore della famosa fabbrica di motociclette. Il gattile è stato allestito nell’edificio rustico del parco. I lavori, durati un anno, sono costati poco più di 350mila euro. Nell’oasi verranno accolti i gatti delle colonie feline, non più in grado di vivere in libertà per motivi di salute o di sicurezza, fino a un massimo di 50 mici. Lì troveranno uno spazio attrezzato e protetto, oltre che assistenza e cure veterinarie in caso di necessità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
