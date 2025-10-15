Vigor Lewis resta fuori dalla società

Nessuna riammissione cautelare per l’ex socio Istep Italia srl, ovvero Robert Lewis che non rientra nella società della Vigor Senigallia, come stabilito dal Giudice del Tribunale di Ancona. La storia, passata nel lasso temporale di pochi mesi dai campi di calcio alle aule di tribunale, non può ancora dirsi conclusa, ma il primo round se lo aggiudica l’attuale dirigenza. Riavvolgendo il nastro: il rapporto tra l’avvocato americano e la Vigor entra nel vivo nel giugno del 2024. Tra le parti però le rose non sono mai fiorite, tant’è che Lewis viene escluso dalla compagine sociale della Vigor Senigallia con delibera dello scorso febbraio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

