Vigili del fuoco in Liguria manca un quarto del personale necessario | sedi a rischio chiusura e turni scoperti

I numeri parlano chiaro: i vigili del fuoco di Genova e della Liguria operano in condizioni di grave carenza di organico. Nella regione manca in media un quarto del personale necessario (25%), con punte ormai croniche come a Savona dove la percentuale arriva al 35%. Inoltre, a Genova, la sede di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Individuato in un canalone dai vigili del fuoco nel Pordenonese - facebook.com Vai su Facebook

#Verona, nella notte tragica esplosione e crollo di un casolare a Castel d’Azzano, durante un’operazione di sgombero: tre carabinieri sono deceduti, estratti dalle macerie dai #vigilidelfuoco, feriti 12 appartenenti alle forze dell’ordine e una donna, 7 pompieri - X Vai su X

M5S, in Liguria mancano il 30% dei vigili del fuoco previsti - "In Liguria manca circa il 30% del personale dei vigili del fuoco previsto, una carenza che pesa su tutti i distaccamenti". Segnala msn.com

In Liguria mancano i vigili del fuoco, scatta lo stato di agitazione nel comando di Savona - Ma come per il resto del Paese si registra una carenza che varia a seconda delle situazioni dal 38 al 40%. Si legge su primocanale.it

Vigili del fuoco, unanimità in consiglio regionale: “Più risorse e personale per la Liguria” - Sì al provvedimento proposto da Stefano Giordano (M5s): "La tutela del diritto alla sicurezza e alla tempestiva risposta del sistema di soccorso è un interesse pubblico primario" ... msn.com scrive