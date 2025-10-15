Videointervista a Maurizio Landini a Modena
Il segretario generale nazionale della Cgil è intervenuto a Modena per presentare il nuovo segretario locale del sindacato, Alessandro De Nicola e la manifestazione nazionale del 25 ottobre, intitolata 'Democrazia al Lavoro'. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Le parole del presidente del Comitato FISI FVG in occasione della Festa dello Sci. Guarda la video intervista qui: https://comitati.fisi.org/friuli-venezia-giulia/blog/2025/09/29/video-maurizio-dunnhofer-lo-sci-del-friuli-venezia-giulia-e-in-costante-crescita/ - facebook.com Vai su Facebook
Landini a Modena: 'Patrimoniale dell'uno per cento sui super ricchi, per finanziare sanità scuole e lavoro' - Politica: Il segretario nazionale CGIL presenta l assemblea provinciale che ha nominato il nuovo segretario, rilancia la mobilitazione del 25 ottobre a Roma ... Riporta lapressa.it
Cambio segretario provinciale e nuovo sciopero del 25: Landini torna a Modena - Politica: Mercoledì 15 ottobre il segreterio generale CGIL all assemblea provinciale che eleggerà il nuovo segretario che succederà a Daniele Dieci ... Si legge su lapressa.it
Maurizio Landini: “Dimettermi? Non ci penso proprio. Da oggi parte il sindacato di strada” - È quando si scioglie davanti ai suoi delegati, che l’aspettano dopo la conferenza stampa e l’accolgono con un lungo applauso, che si coglie quanto Landini guardi al bicchiere come più che pieno. Come scrive repubblica.it