Videogiochi online e silenzio | la vita da recluso di extralusso di Bashar al Assad e famiglia a Mosca

Ilfattoquotidiano.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trascorre molte ore davanti allo schermo, giocando a videogiochi online. E’ quanto emerge da una inchiesta condotta dal Die Zeit, magazine tedesco, che ha provato a ricostruire la vita “silenziosa” dell’ex dittatore siriano, Bashar al Assad. L’8 dicembre del 2024, dopo una inattesa ‘cavalcata’ che aveva condotto il variegato fronte dei ribelli siriani, guidati dal Mohamad al Jolani, nome di battaglia dell’attuale presidente siriano, Ahmad al Sharaa, fin dentro al palazzo presidenziale, la dinastia della famiglia al Assad cade. “Non era preventivato di lasciare Damasco ” dirà nel febbraio scorso il figlio di Bashar, Hafez, in un video pubblicato su Telegram e altri social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

