VIDEO | Una semina di bellezza piantati nove alberi in piazza Bottego per ridare respiro alla città

Palermotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è un angolo di Palermo dove la terra, per troppo tempo immobile, ha ricominciato a vivere. Una zolla che si sposta, un “seme” che affonda, un albero pronto a crescere. Nasce così un gesto semplice ma forte: ridare respiro a un pezzo di città. In piazza Bottego, a due passi dal Teatro Biondo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Video Semina Bellezza Piantati