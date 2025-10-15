VIDEO | Una semina di bellezza piantati nove alberi in piazza Bottego per ridare respiro alla città
C'è un angolo di Palermo dove la terra, per troppo tempo immobile, ha ricominciato a vivere. Una zolla che si sposta, un “seme” che affonda, un albero pronto a crescere. Nasce così un gesto semplice ma forte: ridare respiro a un pezzo di città. In piazza Bottego, a due passi dal Teatro Biondo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
