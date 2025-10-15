VIDEO Truffe informatiche come scongiurarle I consigli dell' esperta
Nell’ufficio postale di piazza Matteotti a Perugia, nelle giornate di oggi e domani, alcuni rappresentanti della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica e di Poste Italiane incontrano i cittadini per sensibilizzarli sui potenziali rischi delle frodi e aiutarli a sviluppare comportamenti di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’azienda scrive ai clienti raccomandando una serie di precauzioni per prevenire eventuali truffe informatiche. Tra i dati a rischio anche mail, telefono, codice del contatore, informazioni relative al contratto e Iban - facebook.com Vai su Facebook
Truffe informatiche, tre persone raggirate in provincia per un totale di oltre 25mila euro https://vivere.me/geAM #truffeinformatiche #truffa #pesaro #urbino - X Vai su X
Video. Le imprese europee sono paralizzate dalle truffe informatiche - I timori per la sicurezza informatica impediscono la crescita delle piccole e medie imprese europee. it.euronews.com scrive