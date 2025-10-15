VIDEO Regionali Fico presenta la sua lista e lancia appello anti astensione
Tempo di lettura: 3 minuti Cinque debuttanti assoluti come capilista, e un appello anti astensionismo. “ Chiedo al popolo di andare a votare” dice Roberto Fico, presentando la sua lista personale in un hotel del centro di Napoli. Una novità, non la sola, per il mondo 5 Stelle. Ma forse Fico è già oltre l’universo pentastellato. “È una lista, come vedete anche dal simbolo – spiega -, c he rappresenta il mio percorso e credo poi il percorso di tanti”. La scritta gialla è di grillina memoria, ma è impressa su fondo blu. Il nome “Fico” campeggia in grande. Più ridotte (e in bianco), quelle “Roberto” e “Presidente”, assieme a un’immagine stilizzata della Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
