VIDEO | Pistole contro commercianti e clienti Così una banda ha rapinato sale slot bar e tabacchi

Pistole in mano minacciavano i clienti e i dipendenti di tabaccherie, sale slot e bar. Li facevano inginocchiare e nel frattempo ripulivano i locali. Colpi studiati e messi a segno. Tutti nel quadrante nord-est della Capitale.Domenica sera il quartetto è tornato in scena in un bar tabacchi di via. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

I commercianti del centro storico si mobilitano contro il mercato delle calamite pachistane - facebook.com Vai su Facebook

VIDEO | Pistole contro commercianti e clienti. Così una banda ha rapinato sale slot, bar e tabacchi - Pistole in mano minacciavano i clienti e i dipendenti di tabaccherie, sale slot e bar. Come scrive romatoday.it