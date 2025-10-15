VIDEO | Pistole contro commercianti e clienti Così una banda ha rapinato sale slot bar e tabacchi

Romatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pistole in mano minacciavano i clienti e i dipendenti di tabaccherie, sale slot e bar. Li facevano inginocchiare e nel frattempo ripulivano i locali. Colpi studiati e messi a segno. Tutti nel quadrante nord-est della Capitale.Domenica sera il quartetto è tornato in scena in un bar tabacchi di via. 🔗 Leggi su Romatoday.it

