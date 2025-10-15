VIDEO | Open Day della Fraternita Misericordia di Messina | si cercano nuovi volontari
Domenica 19 Ottobre 2025 dalle ore 9.00 alle 13.00 pressi la struttura "Esisto" all'interno di Villa Dante, si terrà un "Open Day" organizzato dalla Fraternita Misericordia di Messina proprio per il reclutamento di nuovi volontari. La giornata è rivolta a tutte quelle persone (dai 18 ai 70. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
