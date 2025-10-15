VIDEO | Movida stop alla musica alle 24 e niente bicchieri di vetro Ultimatum per i dehor abusivi

Più controlli, regole più chiare e maggiore attenzione al rispetto dei residenti: sono questi i cardini delle nuove disposizioni annunciate dal sindaco di Modena, Mezzetti, in merito alla gestione della movida in centro storico. Le ordinanze entreranno in vigore dal 3 novembre e resteranno attive. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

