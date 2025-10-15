VIDEO | L' assessore Toppetti al cantiere della scuola Michetti | Ripartenza non scontata in primavera la fine dei lavori

Un investimento di 1 milione 519mila euro, fondi pnrr, per completare il cantiere della scuola Michetti di via del Circuito con i lavori partiti il 22 settembre e che dureranno 218 giorni con il plesso che sarà dunque pronto in primavera e che dunque riaprirà le porte agli alunni della primaria. 🔗 Leggi su Ilpescara.it