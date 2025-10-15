VIDEO | La cultura dell’ascolto protagonista a Modena per il Counseling Day dell’Emilia-Romagna
In occasione della Giornata Mondiale dell’Ascolto, Modena ospiterà il primo Counseling Day unitario dell’Emilia-Romagna, promosso da AssoCounseling e organizzato dalla counselor Rossella Famiglietti. L’appuntamento è per lunedì 21 ottobre a Palazzo dei Musei, con il patrocinio del Comune e della. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
