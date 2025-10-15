VIDEO È partita la demolizione alla ex Lebole Ruspe al lavoro
Il cantiere ha ufficialmente preso il via. Questa mattina, mercoledì 15 ottobre, le ruspe sono entrate in azione e così sono cominciate le opere di demolizione dell'area ex Lebole. Una delle fabbriche storiche di Arezzo, in stato di degrado da ormai più di due decenni, è stata acquistata da. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
