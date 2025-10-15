Tempo di lettura: 3 minuti PREFETTO “In che direzione stiano andando? Questa domanda vale sia per il singolo che per l’intera comunità”. E’ l’interrogativo al sapore di sprono lanciato dal Procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma, nel corso della nona tappa dell’Osservatorio sullo stato della provincia avviato mesi fa dal Prefetto Rossana Riflesso, per costruire un dialogo diretto con i territori. L’incontro cade a poche ora dall’ennesimo episodio inquietante accaduto nella città capoluogo, dove ieri sera un commerciante è stato pestato sotto casa sua nella primissia serata. Sul punto il Prefetto Riflesso chiama alla prudenza: “ Posso solo dirvi che le indagini sono in corso e che, probabilmente, si tratta di episodi che rientrano nell’ambito stesso della criminalità”, dice ri ferendosi ai fatti accaduti qualche giorno fa a via Francesco Tedesco: Posso solo dirvi che le indagini sono in corso e che, probabilmente, si tratta di episodi che rientrano nell’ambito stesso della criminalità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO-“Criminalità: tutti hanno responsabilità, anche politiche”