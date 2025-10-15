Tutti pronti per la nuova, attesa edizione del Victoria’s Secret Fashion Show previsto per il 15 ottobre 2025. Dopo il grande comeback dello scorso anno, arrivato dopo sei lunghi anni di silenzio, il marchio più scintillante della lingerie mondiale è pronto a riconquistare la scena con una sfilata che promette moda, musica e colpi di scena. Tra ali iconiche e una nuova visione di femminilità, lo show si prepara ad un’edizione destinata a far parlare di sé, soprattutto per le protagoniste assolute, le top model, tra graditi ritorni e qualche new entry. Sui social impazzano già video selfie e qualche momento rubato dai backstage in cui si vedono i visi emozionati di Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid e delle altre supermodelle, in attesa di vederle finalmente in passerella in uno degli show più attesi dell’anno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Victoria’s Secret Fashion Show 2025, orario, dove vederlo e le modelle in passerella