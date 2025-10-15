Victoria’s Secret Fashion Show 2025 | la nuova bellezza sarà fluida e autentica?

Stanotte, a New York, avrà luogo il Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Il ritorno ufficiale è stato l’anno scorso proprio in questo periodo, dopo sei lunghi (lunghissimi) anni di silenzio. Sei anni di riflessioni, tentativi e ripensamenti, durante i quali il marchio ha dovuto fare i conti con le critiche, gli scandali e un pubblico che non apprezzava più l’ idea di femminilità della donna angelo. Poi, una promessa: quella di diventare più inclusivo, più contemporaneo. Più vicino alle donne. È lecito chiedersi: è stata mantenuta? Prima di rispondere alla domanda è bene fare un passo indietro e ripercorrere la storia del brand, dalle origini agli scandali, fino all’atteso rebranding. 🔗 Leggi su Amica.it

