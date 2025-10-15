Vicoli e crack nuovo piano di controlli a Genova Stop al bar di Sampierdarena dove si preparavano le dosi
Il Comitato per la sicurezza: nei caruggi più agenti e polizia locale in supporto, ma nessuna militarizzazione. Chiuso per tre mesi il locale che rappresentava la base dei pusher. I titolari sono in cella. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Nel programma Presa Diretta, le madri di molti giovani dipendenti dal crack hanno raccontato la loro profonda disperazione: non vogliono più essere costrette a denunciare i propri figli per salvarli dalla droga. Oggi i servizi di supporto sono gravemente carenti
Vicoli e crack, nuovo piano di controlli a Genova. Stop al bar di Sampierdarena dove si preparavano le dosi - Il Comitato per la sicurezza: nei caruggi più agenti e polizia locale in supporto, ma nessuna militarizzazione.
Inferno in piazza d'Armi: notti da Trainspotting dentro la crack-house. I residenti del Piano: «Siamo terrorizzati»