Vicoli e crack nuovo piano di controlli a Genova Stop al bar di Sampierdarena dove si preparavano le dosi

Ilsecoloxix.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato per la sicurezza: nei caruggi più agenti e polizia locale in supporto, ma nessuna militarizzazione. Chiuso per tre mesi il locale che rappresentava la base dei pusher. I titolari sono in cella. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

