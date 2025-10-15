Vibo – L’arte come specchio dell’anima e motore del cambiamento nel Volume Artisti e Poeti del Terzo Millennio
Vibo Valentia – il Volume “ Artisti e Poeti del Terzo Millennio – Selezione Platinum ”; la nuova visione dell’arte secondo la dottoressa Sonia Demurtas, ovvero un viaggio nell’anima dell’arte contemporanea tra pittura, poesia e riflessione sociale. La copertina è stata firmata dallo scultore reggino Francesco Logoteta. Abbiamo scelto per la presentazione la città metropolitana di Reggio Calabria. Un progetto editoriale che unisce talento, visione e passione per l’arte, Artisti e Poeti del Terzo Millennio – Selezione Platinum è il nuovo volume curato dalla critica d’arte Sonia Demurtas, protagonista riconosciuta della scena culturale contemporanea. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
