Viareggio-Lucchese il derby finisce in pareggio

Lanazione.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viareggio, 15 ottobre 2025 – La Lucchese pareggia nel finale con Riad al gol di Pegollo e conquista così un punto in un match da finale incandescente con i tifosi di casa che hanno fatto bersaglio la panchina rossonera anche di bottiglie di vetro. Viareggio e Lucchese si ritrovano di fronte dopo quattordici anni, in un derby. Pirozzi rispetto alla gara di domenica scorsa al Porta Elisa schiera nuovamente dal primo minuto sulla linea difensiva a destra Venanzi, mentre a sinistra va Lorenzini, autore del gol del momentaneo vantaggio contro il Belvedere al posto di Mauro. In attacco torna titolare Piaze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

viareggio lucchese il derby finisce in pareggio

© Lanazione.it - Viareggio-Lucchese, il derby finisce in pareggio

Approfondisci con queste news

viareggio lucchese derby finisceViareggio-Lucchese, il derby finisce in pareggio - Viareggio, 15 ottobre 2025 – La Lucchese pareggia nel finale con Riad al gol di Pegollo e conquista così un punto in un match da finale incandescente con i tifosi di casa che hanno fatto bersaglio la ... Come scrive lanazione.it

La Lucchese c'è sino all'ultimo tuffo - Pari tra Viareggio e Lucchese che trovano le reti nella ripresa: padroni di casa in vantaggio con Pegollo, ma al 90' Riad aggiusta tutto e trova un gol bellissimo quanto importante dopo una gara larga ... Si legge su gazzettalucchese.it

viareggio lucchese derby finisceScoppiettante 1-1 nel derby tra Viareggio e Lucchese - L'assenza dei tifosi rossoneri non ha raffreddato gli animi allo Stadio dei Pini di Viareggio, dove si è disputato l'attesissimo derby nella 6a giornata di andata del campionato di Eccellenza. noitv.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Viareggio Lucchese Derby Finisce