Viareggio-Lucchese il derby finisce in pareggio

Viareggio, 15 ottobre 2025 – La Lucchese pareggia nel finale con Riad al gol di Pegollo e conquista così un punto in un match da finale incandescente con i tifosi di casa che hanno fatto bersaglio la panchina rossonera anche di bottiglie di vetro. Viareggio e Lucchese si ritrovano di fronte dopo quattordici anni, in un derby. Pirozzi rispetto alla gara di domenica scorsa al Porta Elisa schiera nuovamente dal primo minuto sulla linea difensiva a destra Venanzi, mentre a sinistra va Lorenzini, autore del gol del momentaneo vantaggio contro il Belvedere al posto di Mauro. In attacco torna titolare Piaze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Viareggio-Lucchese, il derby finisce in pareggio

