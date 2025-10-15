Viareggio-Lucchese | chi si prende il derby? Alle 18 ai Pini le zebre aspettano le pantere

E venne il grande, attesissimo, giorno del super derby Viareggio-Lucchese. Non certo una partita come le altre, che che se ne dica. Sarà una gara da tripla. L’orario. Si gioca oggi, con fischio d’inizio alle 18, allo stadio dei Pini “Torquato Bresciani” di Viareggio. La gara è valevole per la 6ª giornata del campionato di Eccellenza Toscana (girone A). ed è antipasto anche dello scontro diretto che poi si ripeterà nel quarto di finale di Coppa previsto per mercoledì 12 novembre al Porta Elisa di Lucca. Il divieto. Purtroppo non potrà esserci la tifoseria ospite. così come poi quella viareggina domenica non potrà andare al seguito delle zebre nella prossima trasferta di campionato (altro big-match) con la Massese allo stadio degli Oliveti “Giampiero Vitali“. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Viareggio-Lucchese: chi si prende il derby?. Alle 18 ai Pini le zebre aspettano le pantere

