Viaggiava con una penna-pistola in valigia | fermato in aeroporto
In valigia aveva una pistola che sembrava una penna, e stava per imbarcarsi su un volo diretto a Varna, in Bulgaria. È successo all’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo). L’uomo, - italiano, in giacca e cravatta - è stato fermato dagli agenti dell’Itapol in servizio di sicurezza.Nel trolleySi sono. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
