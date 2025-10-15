Viaggi d’istruzione nel caos burocratico il nuovo Codice degli appalti mette a rischio le gite degli studenti La Lega chiede l’intervento di Valditara

La questione dei viaggi di istruzione torna al centro del dibattito parlamentare. A sollevarla è Giovanna Miele, deputata della Lega e componente della Commissione Cultura, che ha presentato un'interrogazione al ministro Giuseppe Valditara per scongiurare il blocco di un'attività fondamentale per la formazione degli studenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

