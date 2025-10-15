Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-10-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare si rallenta tra Cassia e Salaria è più avanti tra Nomentana e Prenestina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna rallentamenti tra le uscite Laurentina e Romanina sul tratto Urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale entri in senso contrario si rallenta tra via Fiorentini ed il grande raccordo anulare in via Cristoforo Colombo code tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia in via Appia si rallenta altezza Santa Maria delle Mole Albano mentre viene indulgenze rallentamenti a Pavona altezza via del Mare direzione Cecchina in via di Pratica un cantiere attivo rallenta il traffico altezza via Monte d'Oro nei due sensi di marcia per radio la cena in pubblica è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

