per correndo al Grande Raccordo Anulare contatti per traffico intenso tra Cassia bis e Prenestina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si sta in coda per l'intenso traffico tra le uscite Roma Fiumicino e Romanina sul tratto Urbano lunghe code tra la tangenziale est e il grande raccordo anulare mentre in senso contrario si sta in coda tra via Fiorentini la tangenziale est sulla a91 Roma Fiumicino si rallenta tra Colombo e Magliana nei due sensi di marcia percorrendo la statale Pontina Spinaceto ed il grande raccordo direzione Eur mentre in via Cristoforo Colombo traffico rallentato Concordia tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia in via Casilina per incidente lunghe code finocchio il laghetto direzione colonna percorrendo via Nettunense si rallenta a Pavona altezza via del mare nelle due direzioni mentre via Appia a rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 15-10-2025 ore 19:10